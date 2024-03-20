انهيار والد طالب الدقهلية في أولى جلسات محاكمة مدرس الفيزياء

انهار والد الطالب إيهاب أشرف عبد العزيز، ضحية جريمة القتل البشعة التي هزت محافظة الدقهلية، قبل لحظات من بدء أولى جلسات محاكمة المتهم "محمد. ع. ا"، 25 عاما طالب بكلية التربية قسم فيزياء.

وترأس جلسة المحاكمة المستشار مجدي علي قاسم، رئيس محكمة جنايات المنصورة "الدائرة السابعة"، وضمت الهيئة في عضويتها المستشار وائل صفوت راشد، الرئيس بالمحكمة، والمستشار محيي الدين محمد الكناني، والمستشار وليد نبيل عطوة، وسكرتارية أحمد كمال.

حضر والد الضحية إيهاب، وعدد من أفراد عائلته، ومحامي الأسرة، محمد المعداوي، وظل والد الضحية في حالة ثبات حتى نظر إلى قفص الاتهام، لينهار في البكاء وتذكره لنجله، وحاول الحاضرون تهدئة الأب الذي أكد عودته مساء أمس من أداء فريضة العمرة برفقة زوجته والدعاء بالمغفرة لنجله والقصاص لحقه.

وطالب والد الضحية إيهاب بالقصاص لحق نجله والعدالة الناجزة بأن تصدر المحكمة حكمها بالإعدام شنقا للمتهم وتنفيذ العقوبة في أسرع وقت، أكد أن المتهم خطط وأعد لجريمته، وطالبهم بفدية 500 ألف جنيه مقابل إطلاق سراح نجله.

وكشف الأب أن المتهم حاول تلقي المبالغ المالية بطرق مختلفة، منها شراء خطوط تليفونية وسحب المبالغ عبر ماكينات ATM.

وكانت الأجهزة الأمنية عززت من تواجدها صباح اليوم الأربعاء بمحيط مجمع محاكم جنوب المنصورة تزامنا مع بدء أولى جلسات المحاكمة.

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