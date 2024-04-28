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الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

قوات حرس الحدود تضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر قبل تهريبها.. صور

إحباط تهريب سلاح
إحباط تهريب سلاح
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نجحت قوات حرس الحدود فى توجيه ضرباتها الناجحة لإحباط إحدى عمليات التهريب لكمية كبيرة من الأسلحة والذخائر بإحدى المناطق الحدودية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي.

وتمكنت من ضبط 440 بندقية خرطوش ورشاش كلاش و77 طلقة عيار 54 مم وهاتف للاتصال بالقمر الصناعى وعربة لاند كروزر بالإضافة إلى القبض على فردين من العناصر الإجرامية وتم عرض المتهمين على جهات التحقيق المختصة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

يأتى ذلك استمراراً للجهود المكثفة لقوات حرس الحدود فى تأمين الحدود الإستراتيجية للدولة المصرية بكل عزيمة وإصرار والتصدى للمهربين والعناصر الإجرامية التى تستهدف النيل من مقدرات الوطن.

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قوات حرس الحدود تضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر قبل تهريبها صور ضبط 440 بندقية خرطوش ورشاش كلاش و77 طلقة عيار 54