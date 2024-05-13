وزير الأوقاف الجزائري: فلسطين هي القضية المركزية للعالم العربي

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري، يوسف بلمهدي، التزام الجزائر وتمسكها بموقفها الثابت في دعم القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أنها تعتبر القضية المركزية للعالم العربي والإسلامي، خاصة في ظل العدوان المستمر الذي يتعرض له سكان قطاع غزة من قبل الكيان الصهيوني منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي كلمته خلال مشاركته في أعمال "القمة التشاورية لعلماء العالم الإسلامي" اليوم الإثنين في إسطنبول، أكد بلمهدي جهود بلاده المستمرة لنصرة القضية الفلسطينية، خاصة بعد نيل الجزائر عضوية غير دائمة في مجلس الأمن الدولي.

وأضاف أن الجزائر تدعو إلى المضي قدمًا في مسار إدانة الاحتلال الإسرائيلي قانونيًا على المستوى الدولي، نظرًا لارتكابه جرائم إبادة ومجازر ضد الإنسانية، ما أدى إلى سقوط آلاف الضحايا من الشعب الفلسطيني.

ألقى وزير الأوقاف الجزائري الضوء على الواقع المأساوي الذي يشهده الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، معتبرًا أنه يمثل جانبًا مظلمًا من واقع العالم المعاصر، الذي يغيب فيه الإنسانية بشكل متعمد.

وفي هذا السياق، دعا إلى ضرورة تكاتف جهود علماء الأمة لمواجهة الدعاية التي تحاول تشويه حقيقة ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدًا على أهمية الحفاظ على مفهوم حلف الفضول وتجديده بعد أزمة غزة.