الناتو ينظم أكبر سلسلة من التدريبات الطبية العسكرية

أعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو) عن إجراء أكبر سلسلة من التدريبات الطبية العسكرية، تحمل اسم "المحارب القوي"، وذلك في منطقة التدريب باكونيكوتي بالمجر، بمشاركة 1600 خبير طبي عسكري من 27 دولة حليفة وعدد من الدول الشريكة.

وأشار الناتو في بيان صادر اليوم، الاثنين، إلى أن هذه التدريبات ينظمها مركز التميز للطب العسكري التابع له كل عامين، مما يسهم في تعزيز التعاون والتنسيق بين دول الحلفاء والشركاء في مجال الرعاية الصحية العسكرية.

وأكد الناتو أن مثل هذه التدريبات توفر فرصة فريدة للتعاون والتدريب المشترك بين القوات العسكرية والأصول المدنية، حيث يتيح السيناريو الواقعي للمشاركين اكتساب الخبرة والتدريب في بيئة متعددة الجنسيات، وتعزيز قدراتهم الطبية بما يتماشى مع المفاهيم المتفق عليها داخل الحلف.

تضمنت التدريبات التي استمرت من 29 أبريل إلى 8 مايو الجاري، مجموعة من الأنشطة العملية في مجال الرعاية الصحية العسكرية، بما في ذلك الاستجابة الأولية، وإنشاء مستشفى ميداني، وتقديم الرعاية الطبية بكامل القدرات.

ونقل البيان عن العقيد الدكتور لازلو فازيكاس، مدير مركز التميز للطب العسكري التابع لحلف شمال الأطلسي، أن هذه التدريبات تعد أكبر سلسلة من التدريبات الطبية العسكرية التي ينظمها الناتو، وقد عادت هذه السلسلة للمجر مرة أخرى بعد أن تمت السلسلة الأولى في البلاد في عام 2011.