نائب محافظ القاهرة يتابع أعمال النظافة وإزالة الإشغالات بحي عين شمس

أجرى الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية جولة تفقدية في حي عين شمس لمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها بنطاق الحي، وذلك بحضور عبد الحميد أبو العزم رئيس الحى.

وتابع نائب محافظ القاهرة أعمال النظافة وإزالة الإشغالات بنطاق المنطقة.

يأتى ذلك في إطار توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

وفي سياق متصل أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء سرعة الانتهاء من كافة مشروعات الخطة الاستثمارية المدرجة قبل انتهاء العام المالى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، مع الالتزام بأعلى مستويات الجودة في تنفيذ ما تبقى من مشروعات الخطة، لضمان تحقيق تلك المشروعات لأهدافها التنموية والخدمية المطلوبة، وإسهامها في نجاح جهود الدولة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لاستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم تنفيذ استثمارات خلال خطة هذا العام تجاوزت مليار و575 مليون جنيه لرفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين خاصة فى مجالات الرصف، والإنارة، وتطوير المراكز التكنولوجية لتقديم مستوى من الخدمات للمواطنين عالى الجودة.