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السبت 08 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا.. سماع دوي سلسلة انفجارات في ضواحي مدينة خاركيف

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، بسماع دوي سلسلة انفجارات في ضواحي مدينة خاركيف الأوكرانية.

ومنذ قليل، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الخط الأحمر لموسكو كان تحويل أوكرانيا نحو "معاداة روسيا" وليس خطوات كييف باتجاه الانضمام للاتحاد الأوروبي.

وأضاف بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أشار كثيرا إلى عدم قبوله أن تبرم أوكرانيا اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي وذكر سبب تلك الرفض.

وأمس الجمعة، أعلن المؤسس المشارك للمجموعة الاستشارية الأوكرانية "A-95" أرتيوم كويون، أن القوات الروسية قامت بشن غارات على مستودعين للنفط في أوكرانيا وتم تدميرهم.

كما أعلنت وسائل إعلام أوكرانية، بوقوع انفجارات في عدة مناطق في أوكرانيا، ونشب حريق في منشأة صناعية في كييف.

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