نقابة المهندسين بالإسكندرية تودِّع حُجَّاجها من الفائزين بالقرعة للعام 1445

ودَّعت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي وكيل نقابة المهندسين ورئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية من خلال لجنة الرحلات برئاسة المهندس محمد قبيصي حجاج بيت الله الحرام من المهندسين المتجهة للأراضي المقدسة، لأداء مناسك الحج لعام 1445 هجريًا.

وأعرب ضيوف الرحمن عن أمتنانهم وتقديرهم لما قامت به النقابة في سبيل توفير كافة أوجه الرعاية والإهتمام بهم أثناء مغادرتهم لأداء مناسك الحج، وسرعة إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بسفرهم لأداء الفريضة المقدسة كما توجهوا بالشكر لجميع القائمين علي التنظيم لما وجدوا من تعاونًا وودًّا كبيرًا وان يتم الله حجتهم علي خير.

حج مبرور وذنب مغفور

أبدى الدكتور محمد هشام سعودي سعادته بتلبية رغبة المهندسين في حج بيت الله الحرام،وكذلك الجهد المبذول لوصول نقابة المهندسين بالإسكندرية لفوز أكبر عدد حجاج على مستوى النقابات والمؤسسات، وأن ذلك من دواعي فخره واعتزازه بمجلس نقابته، متمنيًا للجميع حجًا مبرورًا وأداء الفريضة بكل راحة وأمان.

وأكد المهندس محمد قبيصي رئيس لجنة الرحلات على جميع الشركات بضرورة التعاون الكامل والاهتمام بحجاج بيت الله وتوفير كل سبل الراحة وتذليل كافة العقبات للحجاج وحتى عودتهم سالمين إلى أرض الوطن.

وأضاف "قبيصي"، أن النقابة تؤكد حرصها الدائم على جودة الرحلات، الأمر الذي يضعنا أمام مسؤولية أكبر وهي اتمام كافة البرامج بالشكل الذي يليق بالحجاج وبكافة تفاصيلها المعلنة، مؤكدًا أن اللجنة تواصل دائمًا تلبية رغبات المهندسين وتمني لهم العودة سالمين وان يتقبل الله حجتهم.

يذكر أن، النقابة نظمت ندوة لشرح مناسك الحج على أكثر من يوم للعام 1445 هجريًا وكان عدد الحجاج في ذلك الموسم 276 حاجًا الذي بلغ أكبر عدد حجاج على مستوى المؤسسات.