المولد تعطل فجأة.. هل تخفيف الأحمال بريء من ذنب عازف الساكسفون ؟

لا يزال اسم عازف الساكسفون محمد علي نصر، يتصدر مواقع الأخبار ومنصات التواصل الاجتماعي، بعد نهايته المأساوية في حادث الأسانسير بمحافظة الإسكندرية، نتيجة انقطاع الكهرباء ضمن خطة تخفيف الأحمال، والذي عمق حالة الحزن لدى المصريين، وفاته بعد إنقاذ أم وطفليها.

وقالت نقابة المهن الموسيقية، إن النقابة تبحث اتخاذ إجراءات حيال وفاة عازف الساكسفون محمد علي نصر.

شقيق عازف الساكسفون يكشف مفاجأة عن حادث الأسانسير

وفي تصريحات تلفزيونية، قال نصر محمد علي شقيق عازف الساكسفون محمد على نصر، إن شقيقه استقل الأسانسير والكهرباء مقطوعة بالفعل، موضحًا أن شقيقه يسكن في الطابق الـ19، ودخل الأسانسير الذي يعمل بمولد كهربائي خارجي عند انقطاع الكهرباء، ثم تعطل المولد فجأة والأسانسير بين الدورين التاسع والعاشر، وكان مع شقيقه داخل الأسانسير سيدة وطفليها.

عازف الساكسفون

وأكمل شقيق عازف الساكسفون محمد علي نصر، أن المولد تعطل فجأة، وتوقف الأسانسير، وداخله شقيقه، وسيدة معاها طفلان، وحاولوا إجراء اتصالات استغاثة، وسمع الجيران صراخ الأطفال وحاولوا ومعهم حارس العقار مساعدتهم.

عازف الساكسفون محمد علي نصر أنقذ الأطفال ووالدتهم

بحسب الجيران وحارس العقار، حاول عازف الساكسفون محمد علي نصر، إخراج الأطفال ووالدتهم من الأسانسير عند طريق فتحة صغيرة بين الدورين، وتمكن من إخراجهم بالفعل، وعندما جاء دوره في النزول، انزلقت قدمه وسقط في بئر الأسانسير.

حارس العقار:

وقالت إحدي جيران عازف الساكسفون، إن «عم حسن» حارس العقار حاول مساعدته، ولكن جراحة في قدم العازف تتسبب في عدم قدرته على التحميل عليها وسقط في بئر الأسانسير.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلي تلقت بلاغًا يفيد بمصرع شاب يدعى محمد علي نصر؛ وهو عازف ساكسفون، إثر سقوطه في بئر مصعد من أحد عقارات منطقة الإبراهيمية بوسط الإسكندرية، وجرت التحقيقات في ملابسات مصرع الشاب.

وكشفت المعاينة الأولية، أن المصعد يعمل بالمولد الكهربائي وقت انقطاع الكهرباء، وحدث عطل في المولد قبل الحادث بلحظات مما تسبب في حبس الشاب برفقة 3 آخرين ما بين الطابقين الثامن والتاسع.

وتبين أن المجني عليه عند انقطاع الكهرباء حاول إخراج من معه في المصعد، وكان بينهم أطفال ووالدتهم، حيث أكد سكان العقار، انتظامهم في ركوب المصعد على الرغم من انقطاع التيار الكهربائي بسبب وجود مولد إضافي، لهذا السبب الحادث كان مفزعا ومخيفا للكثير منهم.

وبعد التحقيق في الأمر قررت جهات الأمنية تشميع المصعد ووقفه وندب فريق فني لمعاينته، ومعرفة تفاصيل الحادث وفرضت كردونا أمنيا حول العقار لحين انتهاء التحقيقات.