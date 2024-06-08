ads
السبت 08 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين.. مدفعية الاحتلال تطلق قذائف وقنابل إنارة على حي ‎الشجاعية شرق غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي أطلقت قذائف وقنابل إنارة شرق حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

ومنذ قليل، قال الإعلام الحكومي في غزة، أن جيش الاحتلال قتل 14 طفلًا في مجزرة النصيرات بينهم 2 تحولا إلى أشلاء ولم يتم التعرف عليهما.

كما أدان زعم الاحتلال أنه لم يقتل أطفالًا في مجزرة النصيرات على عكس الحقيقة، وصرح أن رواية الاحتلال كاذبة والعديد من الأطفال استشهدوا في مجزرة النصيرات

نفذت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية عنيفة على منزلًا  في حي الشيخ رضوان شمال مدينة ‎مدينة غزة.

فلسطين مدفعية الاحتلال إطلاق قنابل إنارة حي الشجاعية شرق مدينة غزة