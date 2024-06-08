فريد زهران لـ«الشاهد»: ثورة 1952 مستمدة من الفكر السوفيتي وبناءً عليه تم حل الأحزاب ودمج الاتحاد القومي والاشتراكي معًا

قال فريد زهران، رئيس اتحاد الناشرين المصريين ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن ثورة 23 يوليو 1952 أعادت ترتيب الأولويات وأهم إنجازاتها جلاء الاحتلال الإنجليزي عن مصر في 1954.

وأضاف "زهران" خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز عبر قناة extra news: أنه كان هناك خلافات حول مدى تعبير الدستور عن طموحات الشعب المصري، واعتبر دستور 1923 ليس نهاية المطاف، وكان هناك نضالات أخرى، حتى 1952 التي أعادت ترتيب الأولويات بطريقة مختلفة، وضعت الجلاء في الأولوية وأنجزت الجلاء في 1954.

وتابع: أنه تم الاحتفال بعيد الجلاء، وفي نفس الوقت الثورة رأت أنه لابد من ترتيب الأولويات، ووضع الديمقراطية في مرتبة متأخرة باعتبار أن توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير حرية سياسية من خلال بناء ديمقراطية اجتماعية وهي مستمدة من الفكر السوفيتي والتجربة السوفيتية، وبناء عليه تم حل الأحزاب والاتحاد القومي والاتحاد الاشتراكي ودمجهم في حزب واحد، وأصبح هناك أشخاص محرومين من ممارسة النشاط السياسي.