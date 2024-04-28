"عبد الرازق" يستقبل رئيس مجلس النواب البحرينى

استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، اليوم، بمقر المجلس أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب البحرينى والوفد المرافق له.

حيث رحب "عبد الرازق"، بالوفد الشقيق، مؤكدا، عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، لافتا، إلى أهمية دور البرلمان فى كل منهما فى دعم و تطوير تلك العلاقات فى مختلف المجالات للوصول بها إلى آفاق أرحب وهو ما يحقق مصلحة الشعبين فى ظل حرص القيادتين السياسيتين فى كل من مصر والبحرين على ذلك.

وشدد رئيس مجلس الشيوخ، على أهمية تبادل الرؤى باستمرار بين الأشقاء خاصة فى تلك الظروف الدقيقة التى تمر بها أمتنا العربية و الإسلامية.

من جانبه اشاد رئيس مجلس النواب البحرينى، بحسن الاستقبال الذى لمسه منذ وصوله للقاهرة، مؤكدا أن ذلك ليس بغريب عن مصر والمصريين، مشيرا إلى دور مصر التاريخي فى دعم قضايا أشقاءها وامتها العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية

ووجه المسلم، الدعوة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لزيارة البحرين لتحقيق مزيد من التعاون و تبادل الخبرات بين البرلمانين المصرى - البحريني.

ورحب المستشار عبد الرازق، بالدعوة متمنيا أن تتم فى أقرب وقت، حضر اللقاء المستشار بهاء الدين أبوشقة والنائبة فيبى فوزى وكيلا مجلس الشيوخ والمستشار محمود إسماعيل عتمان أمين عام المجلس.

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