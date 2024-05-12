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الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

فتح باب التقديم ‏لهيئة تدريس جامعة طنطا لشغل مهام مديري وحدات ضمان الجودة بـ 3 كليات

جامعه طنطا
جامعه طنطا
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أعلنت جامعة طنطا، اليوم، عن فتح باب التقديم ‏لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة لشغل مهام مدير ضمان الجودة بكلية الفنون التطبيقية، ومدير وحدة ضمان الجودة بكلية التربية النوعية، ومدير وحدة ضمان الجودة بكلية الهندسة.

أوضح الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، أنه تم تشكيل لجان لمقابلة المتقدمين واتاحة الفرصة لاختيار الأفضلً، في ضوء 15 معيارا موضوعيًا تتضمن اختيار الكفاءات بشفافية مطلقة ونـزاهـة وبما يسهم في توسيع دائرة الاختيار.

وأضاف أنه على الراغبين في التقدم إرسال السيرة الذاتية بصيغة PDF ، وبيان حالة معتمد من الجامعة ورؤية المتقدم لتطوير المركز المتقدم لإدارته، بيان بالأنشطة والمشاركات داخل الكلية / الجامعة معتمد من الكلية، وموافقة عميد الكلية التي يعمل بها المتقدم على طلب الترشيح.

أعضاء هيئة التدريس الدكتور محمود بالجامعة رئيس جامعة طنطا فتح باب التقديم