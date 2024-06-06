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الخميس 06 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

غدا.. افتتاح 5 مساجد ببني سويف

الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف
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 أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رؤساء الوحدات المحلية، في افتتاح 5 مساجد "إنشاء جديد وإحلال وتجديد "بمراكز : بني سويف ، ببا، ناصر، بتكلفة إجمالية 13.5 مليون جنيهاً وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع وإنشاء المساجد وعمارة بيوت الله ، وبالتزامن  مع قرب عيد الأضحى المبارك

حيث تقرر "غدا الجمعة" افتتاح  مسجد  على نصر  بقرية اهوة ، ومسجد الأزهري  بمركز ومدينة بني سويف  بتكلفة إجمالية 7.5 مليون جنيه للمسجدين ، بجانب افتتاح مسجدين بمركز ومدينة ببا بتكلفة تزيد  عن 3.5 ملايين جنيها وهما مسجدي(الشيخ ياسين بالمدينة  والتقوى بقرية الفقاعي) ، علاوة على افتتاح مسجد  كامل متولى ببهبشين مركز ناصر بتكلفة 2 مليون جنيه

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف احلال وتجديد رؤساء الوحدات المحلية افتتاح مسجد مركز ومدينة بني سويف