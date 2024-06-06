غدا.. افتتاح 5 مساجد ببني سويف

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رؤساء الوحدات المحلية، في افتتاح 5 مساجد "إنشاء جديد وإحلال وتجديد "بمراكز : بني سويف ، ببا، ناصر، بتكلفة إجمالية 13.5 مليون جنيهاً وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع وإنشاء المساجد وعمارة بيوت الله ، وبالتزامن مع قرب عيد الأضحى المبارك

حيث تقرر "غدا الجمعة" افتتاح مسجد على نصر بقرية اهوة ، ومسجد الأزهري بمركز ومدينة بني سويف بتكلفة إجمالية 7.5 مليون جنيه للمسجدين ، بجانب افتتاح مسجدين بمركز ومدينة ببا بتكلفة تزيد عن 3.5 ملايين جنيها وهما مسجدي(الشيخ ياسين بالمدينة والتقوى بقرية الفقاعي) ، علاوة على افتتاح مسجد كامل متولى ببهبشين مركز ناصر بتكلفة 2 مليون جنيه