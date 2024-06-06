مركز مغاغة بالمنيا ينافس على جائزة التميز الحكومى

تقدم الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة مغاغة اليوم الخميس، بخالص التهنئة لجميع العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة بمناسبة تصعيد مركز ومدينة مغاغة ضمن الثلاث مراكز المتأهله للفوز بجائزة التميز الحكومى

وأعد ملف الترشح كل من أحمد زكى مدير وحدة البنية المعلوماتية ومينا صبحى مدير المركز التكنولجى، حيث تم تصعد 5 قرى و3 مراكز لـ"جائزة مصر للتميز الحكومي" على مستوى الجمهورية التي أطلقتها وزارة التخطيط و التنمية الاقتصادية ضمن رؤية مصر 2030 لتسهم فى تكوين جهاز إداري كفء وفعال يدعم روح المنافسة ويساهم بدوره في تنمية الكوادر البشرية والسعي إلى الارتقاء بمستويات الأداء المؤسسي والالتزام بمعايير الجودة والتميز.

الجدير بالذكر انه قد تم تصعيد 3 مراكز م محافظة المنيا (العدوة- مطاي - مغاغة ) من إجمالى 9 مراكز، و5 قرى (دلجا - ابيوها - المعصرة - بنى عبيد - صفانية) من إجمالي 360 قرية، وذلك لتمثيل محافظة المنيا فى التصفيات النهائية لجائزة التميز على مستوى الجمهورية.

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