رفع الكثبان الرملية وفتح طريق بلنصورة بالصحراوي الغربى بالمنيا.. صور

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص بالمنيا برئاسة المهندس حامد فخرى رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص، وتحت إشراف مصطفى الشريف رئيس الوحدة القروية بنزلة أسمنت اليوم الخميس بأعمال رفع الكثبان الرملية المتراكمة بالطريق الرابط بين قرية بلنصورة والطريق الصحراوي الغربي، وإعادة تسيير الحركة المرورية.
واكد رئيس المركز أن هذه الأعمال تأتي بهدف التيسير على المارة من المواطنين والمركبات وتفادى وقوع أي حوادث أو خسائر في الأرواح خاصة على الطرق السريعة.
جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا.