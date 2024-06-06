السجن 3 سنوات لمتهم أحدث عاهة مستديمة لمواطن في البساتين

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، حكمها بمعاقبة متهم بالسجن لمدة 3 سنوات لاتهامه في القضية رقم ٢٦٦٠٠ لسنة ٢٠١٣ جنايات البساتين والمقيدة برقم ١٩٢٨ لسنة ٢٠١٣ كلي حلوان، بتهمة إحداث عاهة مستديمة لمواطن في البساتين.

وأسندت النيابة العامة، للمتهم تهمة ضرب المجني عليه أحمد محمد، فأحدث إصابته الموصوفة والثابتة بالتقارير الطبية وتقرير قطاع الطب الشرعي المرفق والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة تقدر نسبتها بنحو ثلاثين بالمائة، تمثلت في قطع كامل بالعصب القصبي الأيسر، وكان ذلك بأن كاله ضربتين استقرتا بصدره وجوفه أقعدتاه عن مقاومته ثم عاجله بضربة استقرت بمحل تخلف عامله مستخدماً، كما أسندت النيابة للمتهم، أحرز بغير ترخيص سلاحا أبيض خنجر.

و شهد، مجري التحريات، معاون مباحث قسم شرطة البساتين بتوصل تحرياته السرية إلى صحة الواقعة، وثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي أن إصابة المجني عليه بالصدر والبطن.