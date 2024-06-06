رئيس أشمون يشدد على رفع درجة الاستعداد لانطلاق امتحانات الثانوية العامة واستقبال عيد الأضحى

ترأس خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، اجتماع المجلس التنفيذي والذي عقد بمقر قاعة الإجتماعات والمؤتمرات بديوان عام مجلس مدينة أشمون بحضور رؤساء الوحدات المحلية القروية و مديري المصالح والإدارات الخدمية، وعدد من مديري الإدارات والاقسام بديوان عام مجلس مدينة أشمون، وراعي كنيسة الانبا تكلا بأشمون .

استهل النمر إجتماع المجلس التنفيذي اليوم بتقديم التهنئة لجميع أعضاء المجلس بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، والعيد القومي لمحافظة المنوفية، وخلال الاجتماع تمت مناقشة عدد من الملفات الحيوية الهامة التي تمس حياة المواطنين وفى مقدمتها ملف التصالح على مخالفات البناء بأشمون وبكافة الوحدات المحلية والتيسيرات المقدمة وفقاً للقانون الجديد تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، موجهاً بالمتابعة اليومية والدقيقة للمنظومة وتقديم الدعم اللازم أمام المواطنين لإنجاز المهام المطلوبة في أسرع وقت ممكن ، مؤكداً بأنه لن يتم التصالح علي أي مخالفات بناء بعد تاريخ 15 / 10 /2023 وستتم إزالتها طبقاً لاشتراطات القانون ، فضلا عن تقديم كافة أوجه الدعم والامكانيات اللازمة التي تسهم بدورها في دفع عجلة العمل وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف ، مشدداً بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة واليقظة التامة في التصدي لكافة أعمال البناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بنطاق مركز أشمون وإزالتها فوراً في المهد بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية .

وخلال الإجتماع أيضاً تمت مناقشة كل الاستعدادات اللازمة لاستقبال امتحانات الثانوية العامة والمقرر انطلاقها بداية من الاثنين الموافق 10 من شهر يونيو الجاري وحتى السبت الموافق 20 من يوليو القادم، حيث تم التنسيق مع يسري عمرو مدير عام إدارة أشمون التعليمية في كل ما يتعلق بجميع التجهيزات اللازمة للمدارس واللجان الخاصة بالطلبة، وتجهيزات غرفة عمليات الإدارة التعليمية بأشمون التي سوف تتابع سير العملية الامتحانية لحظة بلحظة للتأكد من إنتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر علي سير العملية الامتحانية، مشدداً علي نواب رئيس المدينة ورؤساء الوحدات المحلية بتنفيذ كافة الإستعدادات والتجهيزات إستعداداً لبدء إمتحانات الثانوية العامة لهذا العام .

وتزامناً مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك شدد النمر على نواب رئيس المدينة ورؤساء الوحدات المحلية بضرورة تكثيف الجهود والتنسيق مع إدارة التموين والطب البيطري والصحة من خلال شن الحملات الدورية المشتركة لكافة الأسواق للتأكد من مدي توافر السلع الاستراتيجية بكميات كافية أمام المواطنين ، فضلاً عن تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة علي المنشآت التموينية للتحقق من جودة السلع المعروضة والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظاً على حقوق المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

وفي نهاية الإجتماع وجه النمر نواب رئيس المدينة ورؤساء الوحدات المحلية بإستمرار شن الحملات المكثفة لرفع كافة الاشغالات وكذا الإعلانات الغير مرخصة بكافة القرى ، وشدد أيضاً علي ضرورة الإرتقاء بمنظومة النظافة ورفع تراكمات وتجمعات القمامة بإستمرار والإهتمام بالنظافة العامة للشوارع والميادين، والعناية بالأشجار المثمرة والزينة التي تم زراعتها ضمن مبادرة 100 مليون شجرة، وكذا التواصل الدائم مع المواطنين والإستماع إلى شكواهم والعمل علي حلها ميدانياً للارتقاء بمستوي الخدمات التي تقدم لأهالي مركز أشمون .