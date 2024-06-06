8 يونيو.. الاقتصادية تحاكم يوتيوبرز شهير بالاتجار فى العملة الالكترونية

تنظر المحكمة الاقتصادية بجلسة 8 يونيو الجارى أولى جلسات محاكمة اليوتيوبرز حمدي ووفاء لاتهامهما بالإتجار في البيتكوين والتعدي على القيم الأسرية.



وكانت قد قررت النيابة العامة إحالة اليوتيوبز حمدي ووفاء للمحاكمة العاجلة بالمحكمة الاقتصادية لاتهامهما بالإتجار في البيتكوين والتعدي على القيم الأسرية.

وسبق ان تقدم المحامي أشرف فرحات، ببلاغ إلى النائب العام، ضد المتهمين لاتهامهما بالإتجار في البيتكوين، والتداول غير المشروع للنقد، وعمليات ابتزاز إلكتروني.