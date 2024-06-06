براءة 3 أشخاص من تهمة سرقة محطة صرف بالجيزة

حكمت محكمة جنايات جنوب الجيزة ببراءة شقيقين وصديقهما من اتهامهم بمحاولة سرقة أسلاك وماتور مياه من داخل محطة صرف صحي بمنطقة الصف جنوب محافظة الجيزة.

براءة شقيقين وصديقهما لاتهامهما بسرقة أسلاك وماتور من محطة صرف صحى

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 1282 لسنة 2024 جنايات مركز شرطة الصف للشقيقين "معتز، أ"، 23 سنة، وشقيقه "حسن"، 19 سنة، وصديقهما "راجح . م"، 30 سنة، أنهم في يوم 28 يناير الماضي شرعوا في سرقة المهمات "اسلاك كهربائية وماتور مياه " والمستعملة في مرفق الصرف الصحي، وذلك حال كونهم ثلاثة أشخاص ليلا حال حملهم أدوات محل الاتهام اللاحق إلا أن جريمتهم قد خاب اثرها لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبطهم.

وتابعت التحقيقات أن المتهمين الثلاثة حازوا وأحرزوا أدوات "مقص ، منشار" بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وشهد موظف بمحطة تشغيل الصرف الصحي أنه أثناء مباشرة مهام عمله أبصر المتهمين حال قيامهم بالتسلل لداخل محطة الصرف الصحي حراسته ليلاً فتتبعهم وأبصرهم أثناء قيامهم بالشروع بسرقة كابلات كهربائية وماتور المياه الخاص بالمحطة مستخدمين أدوات احرازهم فتمكن من ضبط المتهم الأول متلبساً بجريمته والدراجة البخارية حوزته بينما لاذ الثاني والثالث بالفرار.