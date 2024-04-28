وكيل تعليم بورسعيد يكرم المدارس المشاركة في معرض أهلا رمضان 2024

كرم الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم الأحد، مديرى المدارس المشاركين فى معرض أهلا رمضان والذى أقيم فى الفترة من ١٠ إلى ٢١ مارس بمدرسة اشتوم الجميل الرسمية لغات.

جاء ذلك بحضور طاهر الغرباوي وكيل مديرية التربية والتعليم ومحمود بدوي مدير عام التعليم العام والدكتور أحمد حامد مدير التعليم الزراعى ومها عبده مدير إدارة المدرسة المنتجة ومسئولى أقسام الوحدة المنتجة بالإدارت التعليمية و١١٧ مدير مدرسة مشاركة بالمعرض.

وعبر الدكتور محمد عبد التواب عن سعادته بتكريم المشاركين بالمعرض والذى ضم معروضات لأكثر من ٤٠ مدرسة وبمشاركة ١٠٠ مشرف ومعلم، مشيرا إلى أن المدرسة المنتجة هى أحد المحاور الأساسية فى خريطة التعليم وربطها ربطا مباشرا باحتياجات السوق المحلى وتلبية احتياجات البيئة المحيطة.

وأكد وكيل الوزارة أن أحد أهم أهداف المدرسة المنتجة هو إعداد جيل جديد يتميز بالإبداع والابتكار فى مجال ريادة الأعمال وبناء شخصية الطالب المتكاملة بأسلوب علمى وتربوى من خلال ممارسة الطالب لأنشطة المدرسة المنتجة.

وسلم محمد عبد التواب، شهادات تقدير لمدير إدارة المدرسة المنتجة ورؤساء الأقسام بالإدارت التعليمية ومديرى المدارس المشاركة بالمعرض.