5 ملفات على طاولة مجلس نقابة الأسنان الجديد

حصلت قائمة التغيير، على 8 مقاعد من أصل 12 مقعدا جرى التصويت عليهم، مقابل 4 مقاعد حصل عليها تيار المستقبل، بخلاف مقعد النقيب العام، بعد جولة من المنافسة التى لم تشهدها انتخابات نقابة أطباء الأسنان من قبل، وبعد إعلان تلك النتائج رسميا من قبل اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات، والمنتظر أن يكون غدا في مقر النقابة العامة لأطباء الأسنان.

الدكتور محمود رمضان المتحدث الرسمي باسم قائمة التغيير

وقال الدكتور محمود رمضان، المتحدث الرسمي باسم قائمة التغيير، هذه المرة في انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان، شهدت كثافة كبيرة في المشاركة ومنافسة محتدمة بين المرشحين وفوزنا ب ٨ مقاعد من 12 يلقي على كاهلنا مسئولية أكبر وثقة الزملاء الغالية تجعلنا أكثر إصرارا على تحقيق تطلعاتهم.

وأوضح رمضان، في حوار خاص لـ"البوابة نيوز"، رؤيتنا خلال الفترة القادمة ان يكون مجلس النقابة ممثل حقيقي لكل أطباء الأسنان وأن تعمل النقابة على التواصل مع كل جهات الدولة لتنظيم المهنة وحل أي مشكلات بالتعاون مع كل الجهات التنفيذية مع تنشيط كل لجان النقابة الاجتماعية والعلمية وغيرها وتحقيق أقصى فائدة للزملاء.

وإلى نص الحوار:-

هناك صفحات علي الفيسبوك تقول إن قائمة التغيير جولة لتحرير نقابة الأسنان؟

تصريحاتنا فقط على الصفحة الرسمية لقائمة التغيير على منصة الفيسبوك وهى تحت إشراف المتحدثين الرسميين عن القائمة. وخالص احترامنا للزملاء فى قائمة المستقبل، بالأمس تنافس انتخابى واليوم وغدا زملاء مجلس نعمل جميعا من أجل الصالح العام للزملاء ولرفعة وطننا الحبيب.

ما هو رأيكم فى الانتخابات وتعليقكم عليها بعد ما اكتسحتوا ٨ مقاعد؟

الانتخابات هذه المرة شهدت كثافة كبيرة في المشاركة ومنافسة محتدمة بين المرشحين وفوزنا بـ8 مقاعد من 12 ويلقي على كاهلنا مسئولية أكبر وثقة الزملاء الغالية تجعلنا أكثر إصرارا على تحقيق تطلعاتهم.

بالنسبه لملف التكليف هل هيكون فيه اي جديد يُقدم؟

ملف التكليف يحتاج إلى معالجة من الجذور بوقف فتح كليات طب أسنان جديدة بشكل عاجل والاكتفاء بالكليات الحالية التي هي كافية جدا وأكثر من كافية مع تقنين أعداد المقبولين بنا يتناسب مع حاجة سوق العمل.

بالنسبة لنا موقفنا واضح أن يتم إلغاء التكليف على الدفعات الجديدة التي ستلتحق بكليات طب الأسنان قبل التحاقهم حتى يتسنى لهم اختيار التخصص المناسب لهم في وجود هذه المعطيات وعدم مفاجأة الطلبة خلال سنوات الدراسة بهذا التغيير بعد دخولهم الكلية.

ما هي رؤيتكم؟

رؤيتنا أن يكون مجلس النقابة ممثل حقيقي لكل أطباء الأسنان وأن تعمل النقابة على التواصل مع كل جهات الدولة لتنظيم المهنة وحل أي مشكلات بالتعاون مع كل الجهات التنفيذية مع تنشيط كل لجان النقابة الاجتماعية والعلمية وغيرها وتحقيق أقصى فائدة للزملاء.

هل لديكم خطة للتعامل مع ملفات إتحاد المهن الطبية؟

بالنسبة للاتحاد فلا نعلم إن كنا سنكون ممثلين فيه بالنسبة لنا كقائمة أم لا لأن هذا سيتحدد بناء على تشكيل هيئة المكتب ولا زلنا لا نملك أغلبية في مجلس النقابة.

سنحرص إن قدر لنا التواجد بالاتحاد على تنمية استثماراته بشكل آمن لسد العجز الاكتواري الحالي لصندوق المعاشات ثم محاولة زيادته.

ما هي أهم الملفات التي سيتم العمل عليها الفترة القادمة؟

* التعليم المستمر ما بعد الجامعي الذي تقلصت فرصه جداً أمام الأطباء.

* ملف الضرائب الذي يتعامل مع أطباء الأسنان مثل البشري.

* سوق العمل وتقلص فرص العمل سواء في الداخل أو الخارج.

* تعديل قانون المسؤولية الطبية اللي أصبح سيف على رقبة الأطباء.

* وضع آلية لتقنين أسعار أدوات وخامات الأسنان لتخفيف العبء على كاهل الطبيب وأيضا المواطن المصري.