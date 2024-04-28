تأجيل محاكمة ربة منزل قتلت رضيعها بالوراق لجلسة 27 مايو

أجلت الدائرة رقم 11، بمحكمة جنايات جنوب الجيزة، محاكمة سيدة متهمة بقتل ابنها «رضيع» بمنطقة الوراق لجلسة 27 مايو المقبل.

وجاء بأوراق القضية، أنه في يوم 24-2-2023 بدائرة قسم شرطة إمبابة بمحافظة الجيزة، قتلت المتهمة الطفل المجني عليه - نجلها حديث الولادة - عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتت النية وعقدت العزم على قتله منذ بداية حملها سفاحًا.

وجاء بأمر الإحالة، أن المتهمة أعدت لذلك الغرض مخططًا إجراميًا بأن توارت متخفية أمر حملها حتى جاءها المخاض، وما إن وضعت حملها بمرحاض مسكنها، حتى انفلت مخططها المعد سلفًا للتخلص من المجني عليه على النحو المبين.

وفي واقعة أخرى، كانت الدائرة رقم 11، بمحكمة جنايات جنوب الجيزة، قد أجلت محاكمة المتهمة “زينب.ع” لاتهامها بإحداث عاهة مستديمة لسيدة آخرى بمنطقة منشأة القناطر في محافظة الجيزة، لحين إحضار المتهمة ذاتها، لجلسة 29 مايو المقبل.

وجاء بأوراق القضية التي حملت رقم (5347 /2023 - جنايات مركز إمبابة المقيدة برقم 1526 /2023 كلى شمال الجيزة)، أنه في يوم 20/4/2023، أحدثت المتهمة “زينب،ع” عملًا بالمجنى عليها “ستيتة عبد الصادق عبد السلام دراز” ضربا بأن سددت لها ضربتين استقرت في وجهها واتبعتهما بدفعها على درج السلم بمنزلها فطرحتها أرضا محدثة ما بها من إصابات.

وكشفت التحقيقات في القضية، أن الإصابات عبارة عن كسر بأسفل عظمتي الساعد الأيسر “ الزند” وكسر أخر بأعلى عظمة الفخذ الأيسر، مما استلزم معه التداخل الطبي لتثبيت الكسور داخليا بواسطة أسلاك معدنية ومسامير معدنية على التوالي.