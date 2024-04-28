ديربي شمال لندن.. أرسنال يصعق توتنهام بثلاثية نظيفة فى الشوط الأول

صعق فريق أرسنال، المحترف ضمن صفوفه محمد الننى لاعب المنتخب الوطنى، نظيره توتنهام، بثلاثة أهداف نظيفة، فى الشوط الأول من ديربى "شمال لندن"، الذى يسضيفه ملعب "توتنهام هوتسبير"، ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل ثلاثية الشوط الأول اللاعب بيير اميل هوبيرج عن طريق الخطأ في مرماه، فى الدقيقة الـ 15، بينما جاء الهدف الثاني عن طريق اللاعب بوكايو ساكا فى الدقيقة الـ 27، وفى الدقيقة الـ 38 سجل كاي هافيرتز الهدف الثالث.

وسيطر فريق ارسنال على مجريات الشوط الأول، ونجح فى ترجمة سيطرته على الكرة بتسجيل ثلاثية اللقاء حتى الآن، بينما فشل توتنهام فى استغلال عاملى الارض والجمهور.

وكان ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال، قد بدأ اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

وجاء تشكيل أرسنال كالتالى:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت، ساليبا، جابرييل، تومياسو.

خط الوسط: ديكلان رايس، أوديجارد، توماس بارتي.

خط الهجوم: ساكا، تروسارد، كاي هافيرتز.

ويحتل فريق ارسنال صدارة ترتيب جدول البريميرليج برصيد 77 نقطة، حصدها من 34 جولة، حقق الفوز خلالهم فى 24 مباراة، وتعادل فى 5 وهزم فى مثلهم، بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتى المؤجل له مباراة.

وحسبما نُشر، يتواجد المحترف المصري محمد النني خارج قائمة آرسنال في مباراة الليلة أمام توتنهام هوتسبير.

