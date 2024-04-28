بسبب أزمة حسين الشحات.. كواليس التحقيق مع محمد الشيبي في لجنة الانضباط

غادر المغربي محمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز، مقر اتحاد الكرة منذ قليل برفقة المحامي الخاص به، بعد التحقيق معه من جانب لجنة الانضباط باتحاد الكرة وسماع أقوال المغربي في الشكوى المقدمة ضده من النادي الأهلي.

وحضر الشيبي برفقة محاميه الخاص للإدلاء بأقواله في تحقيقات لجنة الانضباط، بعد تأجيل موعد جلسة الاستماع عدة مرات لانشغال اللاعب بالمباريات مع فريقه بيراميدز في الفترة الماضية.

وكشفت مصادر أن لجنة الانضباط وجهت اتهامات للاعب المغربي بمخالفة لوائح النظام الأساسي باللجوء للمحاكم المدنية في أزمته مع اللاعب حسين الشحات لاعب الأهلي.

وكان الأهلي بشكوى رسمية ضد المغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز، بداعي مخالفته لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” باللجوء للقضاء المدني في واقعة تتعلق بملعب رياضي.

في المقابل حرك “الشيبي” دعوى قضائية ضد حسين الشحات لاعب الأهلي، بعد الاعتداء عليه بالصفع على وجهه، بعد مباراة بيراميدز والأهلي في الدوري، على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

بدأت جلسات محاكمة الشحات في محكمة جنح مدينة نصر يوم 18 أبريل الماضي وطلب محامي لاعب الأهلي الاستماع لشهادة بعض زملائه بالفريق الأحمر، وعلى رأسهم علي معلول وطاهر محمد طاهر وحارس المرمى محمد الشناوي، بجانب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق.