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الأحد 12 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

نهائي الكونفدرالية الأفريقية.. تاحيف يسجل الهدف الثاني لنهضة بركان في مرمى الزمالك

نهضة بركان
نهضة بركان
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عزز اللاعب عادل تاحيف تقدم فريق نهضة بركان المغربي بالهدف الثاني في مرمى الزمالك باللقاء الذي يجمعهما حاليا في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاء هدف عادل تاحيف في الدقيقة 32 من ضربة رأس، بعدما  تقدم اللاعب  يوسوفا دايو في الدقيقة 12 من ضربة جزاء احتسبها الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة نهضة بركان المقرر لها في العاشرة مساء اليوم بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت المغرب على الملعب البلدي ببركان، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

و يضم التشكيل كلاً من :

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي.

خط الهجوم : أحمد مصطفى " زيزو" - سيف الجزيري - سامسون أكينيولا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من، محمد صبحي وياسر حمد وزياد كمال ومهاب ياسر وسيد عبد الله " نيمار" و يوسف أوباما وترافيس موتيابا وإبراهيما نداي وناصر منسي.

نهضة بركان المغربي يوسوفا دايو بنادى الزمالك