مصرع طفل وإصابة شقيقه فى حادث دهس جرار زراعى بأبشواى

لقي طفل مصرعه دهسا تحت عجلات جرار زراعي وأصيب شقيقه، بمركز ابشواي بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثه إلى مشرحه مستشفي ابشواي المركزي، والمصاب إلى مستشفى ابشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة .

تلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم بلاغ من مأمور مركز شرطة ابشواي العميد أسامة أبو طالب يفيد بوقوع حادث دهس جرار زراعي لدراجة بخارية، أسفر عن وفاة "ز. بلال "، 9 سنوات، وأصيب شقيقه "م" ٨ سنوات.

إنتقلت قوة من المركز برئاسة رئيس مباحث ابشواي، إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء لهو الطفل «ز . بلال ، وشقيقه م ، أمام منزل أسرته بذات المركز دهسهم جرار الزراعي، حال رجوعه للخلف مما أدى إلى وفاته أحدهم وإصابة آخر. .

بسؤال والد الطفلين المدعو «بلال عجمي»، 46 عامًا، عامل، ومقيم بذات المركز ، في محضر الشرطة، أيد ذات المضمون ولم يتهم أحدأ بالتسبب في ذلك، وتمكنت مباحث المركز من ضبط قائد الجرار الزراعي وبمواجهته، في محضر الشرطة، إعترف بارتكاب الواقعة دون قصد منه.

وورد تقرير مفتش الصحة بصحة ابشواي يفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة نزيف داخلي بالمخ، ولا توجد شبهة جنائية.



وتم الدفع بسيارتي إسعاف، ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى ابشواي المركزي، والمصاب إلى مستشفى أبشواي المركزي، لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.