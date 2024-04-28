قائد الجيش الأوكراني: تدهور الوضع على الجبهة الأوكرانية وتقدم للقوات الروسية

أعلن القائد الأعلى للقوات الأوكرانية، أولكسندر سيرسكي، اليوم الأحد، عن تدهور الوضع على الجبهة مع تحقيق القوات الروسية نجاحات تكتيكية في عدة مناطق.

وقد صرح سيرسكي عبر منصة فيسبوك بأن روسيا تشن هجمات على طول خط المواجهة، محققةً نجاحات تكتيكية في بعض المناطق.

يأتي هذا التصريح بعد إعلان روسيا في وقت سابق من اليوم سيطرتها على قرية نوفوباخموتيفكا في الجبهة الشرقية، والتي تقع ضمن منطقة شهدت تقدمًا سريعًا للقوات الروسية خلال الأسبوع الماضي في مواجهة الجيش الأوكراني.

وقد أكدت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي أن وحدات مجموعة القوات المركزية حررت قرية نوفوباخموتيفكا الواقعة شمال غرب مدينة أفدييفكا، التي كانت قد سيطرت عليها موسكو في شهر فبراير.

أثار هذا التطور انتقادات من المدونين العسكريين الأوكرانيين، حيث حملت قناة "ديب ستايت" (DeepState) على تطبيق تلغرام، والتي يتابعها أكثر من 700 ألف شخص، المسؤولية للواء 115 آلي، معتبرةً أنه تسبب في انهيار الدفاعات في المنطقة، مما أدى إلى خسائر كبيرة.