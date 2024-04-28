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الأحد 28 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة علار شمال طولكرم

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
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في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة علار شمال طولكرم. 

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوة عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال، تتألف من 20 آلية، دخلت البلدة وجابت شوارعها وأحيائها، قبل أن تتمركز في المنطقة الغربية منها. وفي الوقت نفسه، نشرت دوريات الاحتلال في سهل علار عند مدخل البلدة.

وأوضحت "وفا" أن قوات الاحتلال داهمت عددًا من منازل المواطنين، بما في ذلك منزل الشهيد جميل جعار، حيث قامت بعمليات تفتيش واسعة داخلها وأخضعت سكانها للاستجواب، دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وانتهاكاته واقتحاماته المتكررة للمدن والبلدات الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر الماضي.

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