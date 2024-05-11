انطلاق المؤتمر الدولي الثالث لـ«خليفة التربوية» 14 و15 مايو في أبوظبي

قالت الدكتورة رحاب محمود، رئيس قسم اللغة الصينية بكلية الآداب جامعة القاهرة ومنسق جائزة خليفة التربوية بمصر، ينعقد المؤتمر الدولي الثالث لجائزة خليفة التربوية، تحت عنوان: "التعليم من التمكين إلى المستقبل": يومي 14 و 15 مايو الجاري في أبو ظبي، حيث يشهد تجمع عدداً من التربويين والمتخصصين لمناقشة أبرز التطورات في قطاع التعليم،ذلك بمشاركة خبراء من 8 دول

وأشارت إلي أن المؤتمر يستهدف استعراض أهم التجارب العالمية الرائدة في مجال التعليم المبكر، واستكشاف رؤى وآفاق تواكب مستقبل التسارع التكنولوجي في التعليم، وتبادل الخبرات والأفكار، لتعزيز دور البيئة التعليمية، وصياغة سياسات تعليمية مبتكرة، والإسهام في تطوير جودة مخرجات التعليم، واستشراف مستقبل الوظائف وسوق العمل لإرساء هياكل ونظم تعليمية ملائمة، وتبادل الآراء والتجارب عن أفضل الممارسات العالمية في التعليم والتعلم.

من جانبها، أكدت الأمين العام لجائزة خليفة التربوية أمل العفيفي، أن المؤتمر يشارك فيه خبراء ومتخصصون في قطاع التعليم، والتعليم المبكر من مختلف الدول، وتتضمن أجندته عدداً من المحاور العلمية وأوراق العمل والبحوث والدراسات والورش التطبيقية، مشيرة إلي أن أجندة اليوم الأول تتضمن جلسة رئيسية، بعنوان: "التعليم: النتائج والانجازات – مرحلة التمكين"، وكذلك جلستان حول التعليم المبكر، والتعليم الرقمي والإعداد لمستقبل مستدام، بينما يتضمن برنامج المؤتمر في اليوم الثاني والختام جلسة رئيسية، بعنوان "سياسات وهياكل ونظم التعليم: السياسات ومستقبل التعليم" وكذلك ثلاث جلسات أخري تدور حول تكامل دور المؤسسات التعليمية والمجتمع، والتعليم العام والجامعي والدراسات العليا، والتطورات المستقبلية، والذكاء وأفضل الممارسات في التعليم.