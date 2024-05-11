الدوري الإنجليزي.. جوارديولا يراهن على هجوم مانشستر سيتي القوي في مواجهة فولهام

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، تشكيل فريقه لمواجهة فولهام، في مباراةٍ قوية تُقام على ملعب كرافين كوتاج، ضمن منافسات الجولة الـ 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل مانشستر سيتي هذه المباراة بمعنويات عالية، حيثُ يسعى لحسم لقب الدوري الإنجليزي لصالحه للمرة الثانية على التوالي.

ويُدرك جوارديولا صعوبة هذه المباراة، خاصةً وأنّ فولهام يُقدم أداءً مميزًا في الفترة الأخيرة، وسيسعى لتحقيق مفاجأة أمام بطل الدوري.

ولذلك، قرّر جوارديولا الاعتماد على تشكيلٍ هجوميٍ قوي، بقيادة النجم النرويجي إيرلينج هالاند، هدّاف الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: أكانجي، دياز، آكي، وجفارديول.

خط الوسط: رودري، كوفاسيتش، ودي بروين.

خط الهجوم: برناردو سيلفا، هالاند، وفودين

ويبدأ مانشستر سيتي المباراة وهو يحتل وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، بينما يأتي فريق فولهام في المركز الثالث عشر برصيد 44 نقطة.