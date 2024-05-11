النيابة الإدارية تكرم الفائزين في المسابقة البحثية للدراسات والبحوث

شَهدَ المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبحضور المستشارة نهى الزيني - مدير مركز الدراسات والبحوث وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشارين أعضاء مركز الدراسات والبحوث، اليوم السبت، احتفالية «تكريم أعضاء النيابة الإدارية الفائزين في المسابقة البحثية للدراسات والبحوث»، وهم كل من:

الفائز بالمركز الأول: الدكتور محمد عوض فرج - رئيس النيابة بالنيابة الإدارية ببورسعيد - القسم الثالث.





الفائزة بالمركز الثانى: أسماء شحاته عبد المولى - رئيس النيابة بالنيابة الإدارية للأزهر.



الفائزة بالمركز الثالث: المستشارة دينا أحمد علي - الوكيل العام بالنيابة الإدارية للإدارة المحلية - القسم الثاني.

الفائزة بالمركز الرابع: الدكتورة دينا خالد محمد حنفي - وكيل النيابة بالنيابة الإدارية بشبين الكوم - القسم الثالث.



الفائزة بالمركز الخامس: المستشارة راندا مخلوف محمد - الوكيل العام بالنيابة الإدارية ببنها - القسم الثالث.

ووجه المستشار حافظ عباس - رئيس الهيئة، التهنئة للفائزين في المسابقة وأثنى على ما قدموه من أبحاث قانونية متميزة، وأكد على كل المشاركين أهمية الاستمرار في مسيرة البحث والدراسة القانونية، واكتساب المعرفة، ومواكبة كافة المستجدات التي تطرأ على القوانين والتشريعات؛ بما من شأنه تمكين النيابة الإدارية من أداء رسالتها السامية في تحقيق العدالة الناجزة، ومكافحة الفساد، وتكريس دعائم دولة القانون.