وزيرة خارجية أستراليا تلمح لإمكانية الاعتراف بدولة فلسطينية قبل الانتهاء من عملية السلام

ألمحت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج إلى إمكانية أن تعترف بلادها بدولة فلسطينية قبل الانتهاء من عملية سلام بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.

وقالت وونج، خلال مؤتمر صحفي نقلته هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي) اليوم /السبت/،: "إن أستراليا لم تعد تؤمن بأن الاعتراف بدولة فلسطينية يمكن أن يحدث فقط في نهاية عملية السلام، ولكنه قد يتم كجزء منها.. مضيفة أن بلادها ستعترف بدولة فلسطين عندما تعتقد أن الوقت بات مناسبا.

وأشارت إلى أن بلادها لطالما آمنت بأن حل الدولتين يقدم الأمل الوحيد لكسر دائرة العنف التي لا نهاية لها والأمل الوحيد نحو تحقيق سلام دائم.

وكانت استراليا من بين 143 دولة صوتت أمس /الجمعة/ لصالح مشروع قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة يمنح حقوقا وامتيازاتً إضافية للبعثة الفلسطينية التي تتمتع حاليا بصفة مراقب في المنظمة الأممية