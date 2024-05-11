يعول 3 أطفال.. تفاصيل جديدة عن معلم الأقصر بعد وفاته إثر أزمة قلبية

حصلت "البوابة نيوز" على صورة المعلم رمضان محمد مغازي، بمدرسة التربية الفكرية بمدينة إسنا جنوب الأقصر، الذي وافته اليوم السبت، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة أثناء مشاركته في أعمال مراقبة الامتحانات، وعلى إثرها تم نقله الى المستشفى طيبة التخصصي في محاولة لإسعافه، ولكن القدر لم يمهله ووافته المنية فور وصوله إلى المستشفى.

بداية الواقعة، عندما ورد إخطار إلى إدار إسنا التعليمية يفيد سقوط مدرس لغة عربية يدعى "رمضان محمد مغازي صالح" عمره 50 سنة، يعمل في مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بإسنا، أثناء مراقبة أعمال الامتحانات بإحدى لجان المدرسة، وعلى الفور تم نقله إلى مستشفي طيبة التخصصي ولكنه وصلها جثه هامدة، حيث تبين إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.

وذكرت مصادر، أن المدرس المتوفى، مقيم شارع جامع الشيخ هاشم، وكان يعمل ترزي أفرنجي بعد المدرسة، ومتزوج ويعول 3 أطفال.

وأصدر الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، قراره بتفويض حسان مرتضى مدير إدارة اسنا التعليمية، بالتوجه إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم واجب العزاء لأهل المتوفى سائلاً الله له العفو والمغفرة ولأهله الصبر والسلوان.

كان الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، قد أجرى اليوم السبت، جولات مكوكية على مجموعة من المدارس، للاطمئنان على سير عملية الامتحانات بها، في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بمتابعة سير أعمال الامتحانات للمرحلتين الابتدائية والإعدادية والثانوية التي انطلقت فعالياتها على مستوى محافظات الجمهورية.

شملت الجولة، مدارس الرواج الإبتدائية، الدويكات الإعدادية المشتركة، والشهيد سيد زكريا الثانوية المشتركة، بإدارة البياضية التعليمية، ورافقه خلالها سعاد ربيع مدير إدارة البياضية التعليمية، كما تفقد مدرستي "وادي الملوك الإبتدائية" و"القرنة الإعدادية الثانوية بنات" بإدارة القرنة التعليمية، ورافقه خلال الجولة عبد التواب أمين مدير إدارة القرنة التعليمية، كما شملت الجولة مدارس أبو الحجاج الإبتدائية، وادي الملكات الإبتدائية، وخالد بن الوليد الثانوية، التابعين لإدارة الأقصر التعليمية.