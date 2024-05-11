24 طلبا فقط للتصالح على مخالفات البناء في بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، عن أن المراكز التكنولوجية بأحياء بورسعيد ومدينة بورفؤاد، واصلت استقبال المواطنين للأسبوع الثاني على التوالي لتلقي طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء، حيث استقبلت 24 طلب لشهادة بيانات من المواطنين.

وأكد المحافظ، في بيان رسمي له، على انتظام سير العمل فى استقبال طلبات المواطنين كما هو مخطط له وحسب القواعد المنصوص عليها، والتي سبق تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية عليها.

وأشار إلى أنه شدد على العاملين بالمراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة، بالتيسير على المواطنين، وتسهيل الإجراءات، و ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتقديم كافة سبل الدعم لهم وفقاً للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023.