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السبت 11 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

صحة غزة: 80 جثة في 3 مقابر جماعية بمجمع الشفاء

مجمع الشفاء
مجمع الشفاء
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قال المركز الفلسطينى الاعلامى نقلا عن وزارة الصحة بغزة  أنه عثرعلى 80 جثة في 3 مقابر جماعية بساحات مجمع الشفاء الطبي وعشرات الجثث داخل أقسام المجمع .

وفى يوم  الأربعاء الماضى  تم  العثور على مقبرة جماعية ثالثة داخل مجمع الشفاء الطبي وانتشال جثث متحللة لـ44 شهيدا حتى اللحظة الآن، ولا زالت عمليات البحث مستمرة.

وأضافت وزارة الصحة فى بيان لها  عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، أن عدد المقابر الجماعية التي تم العثور عليها داخل باحات المستشفيات ارتفع إلى 7.

وفي بداية  الأسبوع الماضى ، تم العثور على  120 جثة لم تتم انتشالها في محيط مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة.
 

مجمع الشفاء الطبي مقابر جماعية غزة