اليوم.. طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 31 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الاحد ، حيث يسود طقس حار نهارًا علي القاهرة الكبرى والوجه البحرى و شمال الصعيد و جنوب سيناء و دافىء علي السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وطقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتي شمال الصعيد معتدل علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما يشهد الاحد نشاط رياح علي مناطق من جنوب سيناء و شمال الصعيد على فترات متقطعة.

و امطار خفيفة الى متوسطة ورعدية علي مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الاحمر علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 31 للعظمى والصغرى 18 درجة، وعلى السواحل الشمالية 24 للعظمى والصغرى 17 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 33 للعظمى والصغرى 23 وعلى شمال الصعيد 33 للعظمي والصغرى 18 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 37 للعظمي والصغري 23 درجة .