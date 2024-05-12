محافظ أسوان يتابع تلقى 10 مراكز تكنولوجية لطلبات التصالح في مخلفات البناء (صور)

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تلقى المراكز التكنولوجية لطلبات التصالح في مخالفات البناء من المواطنين المترددين على 10 مراكز بمختلف مدن المحافظة ، موجهاً إلى تبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام ، وخاصة أنه توجد متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز ، مع تذليل المعوقات للإنتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم أوجه الدعم للمواطنين لتقنين أوضاعهم وإنهاء إجراءات التصالح فى مخالفات البناء ، وبناءاً على تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء للتعامل مع هذا الملف الهام وفقاً للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية في هذا الشأن .

من جانبها أوضحت المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام ومسئول ملف التصالح بالمحافظة على أنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان يتم العمل على قدم وساق لتوفير مختلف التسهيلات على المواطنين حتى يستطيع تقديم طلب شهادة بيانات التصالح عن طريق المركز التكنولوجي بالمدينة أو من خلال بوابة الخدمات الحكومية ، أو عن طريق تطبيق " تصالح " على الهاتف بعد تنزيله من البلاى ستور ، وهو الذى توازى معه تأهيل العاملين بشكل مسبق على بنود قانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية بمختلف التخصصات .

ولفتت إلى أنه توجد تعليمات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء وكافة الجهات المعنية للتعاون مع المواطنين من خلال شرح المستندات والشروط التى نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد والتى يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع فى مخالفات البناء ، مع نشر اللوحات الإرشادية والبانرات التي توضح هذه الطلبات بجميع المراكز التكنولوجية .

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