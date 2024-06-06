المعارضة الأفغانية تدعو روسيا للتراجع عن التقارب مع طالبان

انتقدت المعارضة الأفغانية الخطوات الروسية للتقارب مع طالبان، وذلك فى الوقت الذى تطالب فيه حركات المعارضة المجتمع الدولى بممارسة أقصى الضغوط على حكومة طالبان للحد من الانتهاكات التى تمارسها الحركة بحق الشعب الأفغاني، خاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة.

وتأتى انتقادات المعارضة الأفغانية فى الوقت الذى تتخذ فيه روسيا المزيد من الإجراءات لتعزيز علاقاتها مع الحكومة الأفغانية، حيث أعلن وزير الخارجية الروسى سيرغى لافروف، أن بلاده سترفع حركة طالبان من "قائمة المنظمات الإرهابية" فى روسيا، بعد مرور أكثر من ٣ سنوات على عودتها إلى السلطة فى أفغانستان.

ودعا مجلس "المقاومة الوطنية لإنقاذ أفغانستان"، الحكومة الروسية إلى إعادة النظر فى الخطوات التى تتخذها لرفع حركة طالبان من قائمة المنظمات الإرهابية، مشيرا إلى أنه يجب على موسكو تقييم مصالحها بالتفاعل مع الشعب الأفغانى وليس التفاعل مع طالبان.

وانتقد المجلس خطوات التقارب الروسية مع طالبان، مشيرًا إلى أنه من المؤكد أن دعم شعب أفغانستان ستكون له عواقب إيجابية طويلة المدى على مصالح البلدين، وقال فى بيان له: "إن حركة طالبان متطرفة غير مسئولة لها أنشطة إرهابية" وتستضيف أكثر من ٢٢ جماعة إرهابية وتهدد أمن واستقرار المنطقة". بحسب تعبير البيان الذى نقلته وسائل إعلام أفغانية.

وشدد المجلس على أن الاجتماعات الدولية بشأن أفغانستان يجب أن تشارك فيها جميع الأطراف والأحزاب والمجموعات العرقية الأفغانية فضلا عن الحضور النسائي، كما يجب أن تناقش هذه الاجتماعات إنهاء الوضع الحالي، وتشكيل حكومة انتقالية، واستعادة السلطة وسيادة القانون واستعادة سيادة القانون النابعة من إرادة الشعب.

قال "مجلس المقاومة الوطنية لإنقاذ أفغانستان" إنه يتوقع من دول المنطقة والعالم "التفكير فى مصالحها طويلة المدى مع شعب أفغانستان والتفاعل مع الحكومة على أساس إرادة المواطنين داخل جمهورية أفغانستان الإسلامية بدلًا من التنافس على استخدام هذه الجماعة كأداة".

ويأتى ذلك فى الوقت الذى تقترب فيه روسيا من اتخاذ خطوة لرفع حركة طالبان من قائمة المنظمات الجماعات الإرهابية، وذلك بعدما سبق لروسيا التلويح بالتفكير فى اتخاذ هذه الخطوة، وذلك بعد إعلان داعش خراسان مسئوليته عن الهجوم الذى استهدف حفلا موسيقيا فى موسكو فى مارس الماضي.

وقال زامير كابولوف، الممثل الروسى الخاص فى أفغانستان، إن اقتراح رفع حركة طالبان من قائمة الجماعات الإرهابية تم تقديمه إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من قبل وزارتى الخارجية والعدل الروسيتين.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس" عن كابولوف قوله: إن وجهة نظر وزارة الخارجية بشأن هذه القضية "إيجابية"، مشيرًا إلى أنه قبل رفع طالبان من قائمة الجماعات الإرهابية فى روسيا، فمن السابق لأوانه الحديث عن الاعتراف بشرعية الحركة.

وقال ديمترى ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، الثلاثاء الماضي، إن بلاده تقترب من إقامة علاقات كاملة مع حركة طالبان فى أفعانستان، مشيرًا إلى أن موسكو كانت تعتبر حركة طالبان "إرهابية" فى بداية القرن الحادى والعشرين، غير أن "الوضع مختلف الآن، طالبان عادت إلى السلطة ونحن قريبون جدا من إقامة علاقات كاملة معهم".

وسبق أن دعت روسيا ممثلين عن حركة طالبان للمشاركة فى المنتدى الاقتصادى فى سان بطرسبورغ شمال غربى البلاد، وهو اجتماع سنوى كبير للأعمال فى روسيا، سيعقد فى مطلع يونيو المقبل.

وكانت روسيا قد أعلنت فى أبريل الماضى على لسان المتحدث باسم "الكرملين" ديمترى بيسكوف، أن روسيا لديها أمور مهمة لمناقشتها مع زعماء حركة طالبان الأفغانية وأنها تعمل على رفع اسم الحركة من قائمة المنظمات الإرهابية، وجاءت هذه التصريحات بعد تعرض روسيا لأكبر هجوم دموى منذ ٢٠ عاما عندما اقتحم مسلحون قاعة للحفلات الموسيقية خارج موسكو، ما أسفر عن مقتل ١٤٤ شخصا على الأقل.