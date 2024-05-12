محافظ الفيوم يتابع إجراءات التصالح بالمركز التكنولوجي ويناقش المواطنين حول مستوى الخدمات المقدمة (صور)

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، سير العمل بالمركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، للتأكد من انتظام العمل، ومتابعة إجراءات استقبال المواطنين المتقدمين لاستيفاء ملفات التصالح على مخالفات البناء، وذلك بحضور الدكتور محمد التوني معاون المحافظ، وخالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز مدينة الفيوم.

خلال الزيارة، اطمأن محافظ الفيوم، على توفير كافة الإجراءات التي من شأنها التيسير على المواطنين في إنهاء إجراءات التصالح، وكذلك توفير التهوية والإضاءة اللازمة، وأماكن انتظار لائقة للمترددين على المركز، خصوصاً من ذوي الاحتياجات الخاصة، ووجه المحافظ بزيادة عدد الموظفين لإنهاء الإجراءات في أسرع وقت، تيسيراً على المواطنين وتحقيقاً للأهداف المرجوة من القانون.



كما استمع المحافظ، لشرح من رئيس المدينة، حول الخدمات التي يقدمها المركز والإجراءات التي يجري تنفيذها للتيسير على المواطنين في إنهاء الإجراءات، وأوضح رئيس المدينة، أن العمل يستمر يومياً بالمركز التكنولوجي حتى الساعة الثالثة عصراً، ويتم مد أوقات العمل لفترات إضافية وفقاً لعدد المترددين، مشيراً إلى أنه يتم استقبال طلبات المواطنين الراغبين في استكمال إجراءات الصالح من خلال 3 منافذ هي التعامل المباشر من خلال المركز التكنولوجي، أو من خلال تطبيق على الهاتف المحمول، أو من خلال بوابة خدمات المحليات، لافتاً إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم قد استقبلت حتى الآن 147 طلباً للتصالح من المواطنين.

كما ناقش الأنصاري، عدداً من المواطنين المترددين على المركز، للوقوف على مدى إلمامهم بالإجراءات والمستندات المطلوبة للتصالح، ومستوى الخدمات المقدمة بالمركز التكنولوجي.

وناشد المحافظ، المواطنين الذين تنطبق عليهم بنود قانون التصالح، بضرورة الإسراع في التقدم بالملفات ودفع رسوم جدية التصالح، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.

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