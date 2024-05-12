مصدر رفيع: السيسي يتابع أوضاع غزة مع خلية الأزمة لحظة بلحظة

أكد مصدر رفيع المستوى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع عن كثب تطورات الأوضاع بغزة ويتابع مع خلية الأزمة المعنية الموقف لحظة بلحظة ويوجه بتكثيف الإجراءات اللازمة لمنع مزيد من التصعيد، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وأشار المصدر إلى أن الرئيس وجه بضرورة تكثيف الإجراءات اللازمة للحيلولة دون المزيد من التصعيد.

وتواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته غاراتها وقصفها العنيف ،اليوم الأحد، على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.

ودخلت حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على غزة يومها الـ 219 على التوالي، مرتكبًا فيها أبشع المجازر التي تُسجل في التاريخ الفلسطيني، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، وضاربًا في عرض الحائط كل قرارات محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن، ومواصلًا قصفه وتدميره لكافة مناطق القطاع.