السجن 10 سنوات لعاطل أنهى حياة ابن زوجته بمنطقة النهضة

أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة، حكمًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات بحق عاطل يدعى “ ماهر.س” 32 عام، بتهمة قتل نجل زوجته بعد تعذيبه وضربه في منطقة النهضة بحي السلام ثان.

عاطل يقتل نجل زوجته

ووفقًا للتحقيقات، فإن الطفل البالغ من العمر 6 سنوات قُتل على يد زوج والدته، الذي كان يتعدى عليه بالضرب بشكل متكرر بسبب تعاطي المتهم للمخدرات، ولم تتمكن الزوجة من الابتعاد عنه نتيجة لتهديداته لها حال أن تتركه.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم قام بتعذيب الطفل لمدة يومين بسبب بكائه الشديد، مما أدى إلى وفاته بعد أن أحدث له إصابات خطيرة في جسده، بعد ذلك، قام المتهم بترك الطفل ولاذ بالفرار.

بعد تلقي الجهات الأمنية بلاغاً بوجود جثة الطفل في أحد المستشفيات، تم التحرك السريع من قبل رجال المباحث، وتم القبض على المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الصدد.