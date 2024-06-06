تصفيات كأس العالم 2026.. منتخب سوريا يسقط أمام كوريا الشمالية

سقط منتخب سوريا، اليوم الخميس، في فخ الهزيمة أمام كوريا الشمالية بهدف دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب استاد لاوس الوطني الجديد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين المنتخبين بعد محاولات عديدة على المرمى، ليخطف منتخب كوريا الشمالية نقاط المباراة الثلاث في الوقت القاتل من المباراة مع نهاية الشوط الثاني.

وجاء هدف منتخب كوريا الشمالية الوحيد في اللقاء في الدقيقة 92، قبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة، ليصعب مهمة منتخب سوريا في التأهل لنهائيات كأس آسيا 2027، وبلوغ الدور الثالث في تصفيات كأس العالم 2026.

يقود منتخب سوريا فنيًا، الأرجنتيني هيكتور كوبر، مدرب منتخب مصر الأسبق، ويعاونه أسطورة حراسة المرمى المصرية عصام الحضري، مدربًا لحراس مرمى نسور قاسيون، ومحمود فايز مساعدًا للمدرب.

ترتيب منتخب سوريا

وبتلك النتيجة، تجمد رصيد منتخب سوريا عند 7 نقاط، في وصافة جدول ترتيب المجموعة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026، خلف اليابان المتصدر بـ15 نقطة، بينما رفع منتخب كوريا الشمالية رصيده إلى 6 نقاط في المرتبة الثالثة.