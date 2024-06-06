الثانوية العامة 2024.. حالات تأجيل الامتحان أثناء انطلاق الماراثون

تنطلق الإثنين المقبل، امتحانات الثانوية العامة 2024، ويؤدي الطلاب امتحانات المواد غير المضافة للمجموع لمدة يومين، ويواجه طلاب الثانوية العامة 2024، 4 مواد ضمن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع، كما حددت الوزارة إجراءت تأجيل الامتحان بسبب عذر أثناء تأدية الماراثون.

ويصل عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الثانوية العامة 2024، يبلغ 745086 طالبًا، وعدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، ويبلغ عدد لجان الإدارة على مستوى الجمهورية 4 لجان، وعدد لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 1981لجنة، وعدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 7 لجان.

وحول التأجيل للدور الثاني بالدرجات الفعلية بالثانوية العامة 2024، اذا حدث عذر اثناء الامتحانات، الآتي:

وحددت الأعذار المرضية للطالب أثناء تأديته الامتحان طبقاً للقرار الوزارى رقم (۸۸) لسنة ٢٠١٣ المادة (۲۱)

إجراء عاجل حال حدوث عذر مفاجئ لطالب الثانوية العامة اثناء الامتحان

يجرى تأجيل امتحان طالب الثانوية العامة، في حالة حدوث عذر مرضي مفاجئ للطالب أثناء تأديته الامتحان مما يحول دون استمراره في أداء هذا الامتحان، يٌعرض الطالب فورا على طبيب اللجنة أو الزائرة الصحية لعمل تقرير طبي يفيد بعدم قدرة الطالب استكمال الامتحان، ومن ثم نقله بسيارة الاسعاف إلى أقرب مستشفى حكومي وعلى ذلك يتقدم ولى الأمر بالمستندات الآتية:

تقرير معتمد من طبيب ورئيس اللجنة بحالة الطالب المرضية ومثبت به نقل الطالب بسيارة.

الاسعاف وموضح به تاريخ الامتحان وتوقيت الخروج من اللجنة .

محضر اثبات حالة.

صورة طبق الأصل من استمارة ٥ و ٦د من لجنة النظام والمراقية التابع لها الطالب.

التماس مقدم من ولي أمر الطالب برغبته في تأجيل الامتحان المادة التي أصيب فيها نجله للدور الثاني بالدرجات الفعلية.

فيما تلتزم الإدارات التعليمية التابع لها الطالب:

موافاة وزارة التربية والتعليم، بكشف أسماء الطلاب الذين تقدموا تأجيل الامتحان للدور الثاني بالدرجات الفعلية موضحا به المادة المراد أداء الامتحان فيا وسبب التأجيل وذلك لتسهيل مهام العمل، مع لجان النظام والمراقبة التابعة لكل طالب، وذلك حتى يتسنى تأجيل الإمتحان للدور الثاني بالدرجات الفعلية.

وكانت قد خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن التعليمات الخاصة بتأجيل امتحانات الثانوية العامة 2024، والأعذار التي تقبل قبل انطلاق الماراثون:

الأعذار المرضية

في حالة حدوث عذر مرضي للطالب يمنعه عن أداء امتحان الدور الأول في كل المواد أو بعضها على ولي الأمر التقدم عن طريق الإدارة التعليمية التابع لها نجله بالمستندات الآتية:

خطاب من الإدارة التعليمية التابع لها الطالب موجه للإدارة العامة للتعليم الثانوي بالعاصمة الإدارية يفيد ب (قيد الطالب - رغبة ولي الأمر بتأجيل الامتحانات للدور الثاني بالدرجات الفعلية).

تقرير طبي من التأمين الصحى معتمد ومختومة من اللجنة الطبية العامة التابع لها الطالب موضحا به المواد التي تغيب بها.

بيان غياب من رئيس اللجنة أو لجنة النظام والمراقبة التابع لها الطالب.

صورة من رقم الجلوس، وذلك حتى يتمكن من أداء الامتحان بالدور الثاني بالدرجات الفعلية .

الأعذار القهرية

حالات الوفاة من الدرجة الأولى (أصل شهادة الوفاة).

حالات الولادة ( تقدم شهادة الميلاد شهادة طبية مختومة من مستشفى عام) حالات تزامن موعد بطولة رياضية مع موعد عقد امتحانات الدور الأول في كل المواد أو بعضها.

ويرفق مع المستندات المطلوبة أصل خطاب الاتحاد محدد به مواعيد البطولة - صورة من (تأشيرة الخروج والدخول للبلاد) ويرفق مع الحالات السابقة المستندات الآتية:

بيان غياب من رئيس اللجنة أو لجنة النظام والمراقبة التابع لها الطالب.

صورة من رقم الجلوس.

التماس مقدم من ولي أمر الطالب برغبته في تأجيل الامتحانات لنجله للدور الثاني بالدرجات الفعلية.

كما يبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية (84) مركزًا، وعدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان داخل السجون على مستوى الجمهورية (81) طالبًا، ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان من مستشفي 57357 ومعاهد الأورام على مستوى الجمهورية (38) طالبًا، وعدد الطلاب المكفوفين المتقدمين لأداء الامتحان (255) طالبًا، ويبلغ عدد طلاب الدمج التعليمي المتقدمين لأداء الامتحان (3306) طالبًا، ويبلغ عدد طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا المتقدمين لأداء الامتحان (1646) طالبًا.

وعدد طلاب الثانوية العامة 2024 الشعبة العلمية (علوم)، يبلغ ٤٣٤ ألف و٥٧٤ طالب وطالبة، أما شعبة (الرياضيات) ١٠٢ ألف و٨٢٧ طالب وطالبة، وشعبة (الأدبى) عددهم ٢٠٧ ألف و٦٨٥ طالب وطالبة.

ويبدأ الطلاب امتحانات الثانوية العامة 2024، في المواد الأساسية عقب إجازة عيد الأضحى في 22 يونيو الحالي.

ويختتم طلاب الثانوية العامة 2024، بامتحاني الاقتصاد والإحصاء ضمن المواد غير المضافة للمجموع، وذلك بنظام اختيار من متعدد.