جوميز يكتفى بتدريب الزمالك داخل الجيم

اكتفى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز بخوض اللاعبين تدريبات خاصة في صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي مساء اليوم الخميس، استعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي قرار الجهاز الفني بخوض اللاعبين لتدريبات تأهيلية وبدنية في صالة الجيمانيزيوم، استعداداً لخوض مباراة البنك الأهلي الودية المقرر لها مساء غداً الجمعة باستاد بتروسبورت في إطار الاستعداد لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة.

وكان الزمالك فاز على النصر ودياً بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الثلاثاء الماضي على ملعب النادي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها يوم 14 يونيو الجاري، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.