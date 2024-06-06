الثانوية العامة 2024.. كيف يتغلب الطالب على شعور الإحباط والرهبة؟

تنطلق الإثنين المقبل، امتحانات الثانوية العامة 2024، ويؤدي 745086 طالبًا امتحانات المواد غير المضافة للمجموع لمدة يومين، ويصاب الطلاب خلال هذه الفترة، بالتوتر، وربما الاحباط، خاصة أنه يفصلنا عن انطلاق ماراثون الثانوية العامة 4 أيام.

وقدمت الدكتورة مها عبد القادر أستاذ أصول التربية كلية التربية للبنات بالقاهرة - جامعة الأزهر، نصائح للتخلص من التوتر، قدر الامكان، والوصول للاتزان، حيث قالت، إن هناك بعض الإستراتيجيات التي يمكن للطلاب وأولياء الأمور استخدامها لمواجهة الإحباط وكسر الرهبة قبل امتحانات الثانوية.

وأضافت «عبد القادر»، لـ«البوابة نيوز»: كي نعمل على مواجهة ضغوط امتحانات الثانوية العامة يتوجب أن نستعد بشيء من التخطيط الذي يتمحور حول تنظيم الوقت استنادًا على جدولٍ يحدد أولويات الاستذكار بما يحقق الهدف منه، والأسرة مكلفةٌ بخلق مناخٍ داعمٍ لتحقيق غايات الاستذكار من خلال توفير مكانٍ يساعد على أن يحصل الطلاب خبرات تعلمهم؛ بالإضافة إلى منحهم قسط من الراحة كي يستعيدوا نشاطهم، ناهيك عن إبعاد سائر المشتتات التي تبدد جهود الاستذكار وتؤدي إلى إحباط الطلاب حيال استكمال ما عليهم من مهامٍ قبل أداء الامتحان.

وطالبت أولياء الأمور بضرورة تعزيز الطلاب كي نرفع من معنوياتهم ونكسبهم الثقة في النفس ونقلل من مستويات التوتر التي لديهم جراء رهبة الموقف الاختباري، وهذا ممكن من خلال تركيز أولياء الأمور على الإيجابيات والتغاضي عن السلبيات بالنسبة للطلاب؛ فتزداد الرغبة في التحصيل ويشعر الطلاب بالأمان النفسي نتيجة للدعم والدفء والاحتواء الأسري.

ونؤكد على الأسرة ضرورة مراعاة تغيرات الحالة المزاجية التي يمر بها الطلاب أثناء الامتحانات، والتي تستوجب من الأسرة تقبلها، وتجنب مزاولة الضغوط بغض النظر عن الأسباب أو الدوافع من وراء ذلك؛ كي يتمكن الأبناء من خلال ثقتهم بأنفسهم ودعم الأسرة من كسر حاجز الرهبة والخوف الناتج عن الموقف الامتحاني.

وأشارت إلى أهمية المناخ المعزز للاستقرار الذهني لدى الطلاب والذي يقوم على توفيره أولياء الأمور مقومات الدعم اللوجستي والمعنوي اللازمة، وقد يكون منها جماعة الأقران التي تحفز بعضها البعض على الاستذكار وتدعم بعضها بعضا؛ بعيدًا عن جماعة الرفاق السلبية التي تؤثر سلبًا على الفرد خاصةً إذا ما كان لديها إحباطاتٌ تصدرها فيما بينها.. وكذا حث الطلاب على المثابرة والثقة بالنفس وبلوغ الطموح مسار إيجابي ينبغي التمسك به كي يبذل أبنائنا أقصى ما لديهم من جهدٍ ويستثمرون طاقاتهم بصورةٍ مفيدةٍ يحققون من خلالها ضروب النجاح التي يتلوها السعادة وتحقيق الإنجازات ومن ثم الرغبة في التعلم بصورةٍ مستدامةٍ

ويبلغ عدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، ويبلغ عدد لجان الإدارة على مستوى الجمهورية 4 لجان، وعدد لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 1981لجنة، وعدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 7لجان.

كما يبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية (84) مركزًا، وعدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان داخل السجون على مستوى الجمهورية (81) طالبًا، ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان من مستشفي 57357 ومعاهد الأورام على مستوى الجمهورية (38) طالبًا، وعدد الطلاب المكفوفين المتقدمين لأداء الامتحان (255) طالبًا، ويبلغ عدد طلاب الدمج التعليمي المتقدمين لأداء الامتحان (3306) طالبًا، ويبلغ عدد طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا المتقدمين لأداء الامتحان (1646) طالبًا.

ويصل طلاب الثانوية العامة 2024 الشعبة العلمية (علوم)، يبلغ ٤٣٤ ألف و٥٧٤ طالب وطالبة، أما شعبة (الرياضيات) ١٠٢ ألف و٨٢٧ طالب وطالبة، وشعبة (الأدبى) عددهم ٢٠٧ ألف و٦٨٥ طالب وطالبة.