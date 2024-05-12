البريميرليج يقترب من النهاية.. من يحسم اللقب؟

شارفت مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز على الأنتهاء بعد الوصول لمراحلها الأخيرة، دون تحديد البطل بشكلًا صريح بسبب التقارب فى النقاط، رغم بقاء جولتين فقط فى منافسات البطولة بفارق نقطتين بين متصدريها.

حيث يحتل فريق مانشستر سيتى صدارة جدول المسابقة برصيد 85 نقطة، حصدهم من 36 جولة، حقق الفوز خلالها فى 26 مباراة، وتعادل فى 7 مواجهات، وتعرض للهزيمة فى ثلاث، وهز شباك خصومه بـ 91 هدف كأقوى خط هجوم، واهتزت شباكه بـ 33 هدف.

ودائمًا ما يبقى مانشستر سيتي مرشحًا قويًا للفوز باللقب الذى اصبح سماوى فى آخر 3 مواسم متتالين، فى ظل هيمنته على البطولة خلال آخر 6 مواسم، حيث فاز باللقب 5 مرات، وذلك بفضل العبقري الإسباني بيب جوارديولا، قائد السيتزينز والذي يملك بين يديه أوراقًا رابحة هي الأفضل في القارة العجوز.

وعلى جانب الآخر، يحتل فريق آرسنال، وصافة ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 83 نقطة، حصدها من 36 جولة، حقق الفوز فى 26 مباراة، وتعادل فى 5 جولات، وهزم فى 5 مثلهم، ويمتلك ثانى أقوى خط هجوم فى المسابقة برصيد 88 هدف، بينما اهتزت شباكه بـ 28 هدف.



ويسعى فريق آرسنال تحت قيادة مدربه الإسبانى ميكيل أرتيتا، لتدارك هذه الأخطاء واستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ 20 عامًا، عندما حقق إنجازًا تاريخيًا وفاز باللقب دون هزيمة، وهو الأمر الذي فشل فيه جميع أبطال البريميرليج منذ انطلاق المسابقة في 1992 حتى يومنا هذا.



وأستطاع أرتيتا أن يقود مشروعًا مثاليًا للجانرز، أعادهم للمنافسة في الموسم الماضي مع مانشستر سيتي وكان الفريق متقدمًا بشكل كبير حتى تعرض لعثرات مفاجئة في الأمتار الأخيرة.



وجاء ترتيب الدورى الإنجليزى كالتالى:



1- مانشستر سيتي - 85 نقطة.

2- آرسنال - 83 نقطة.

3- ليفربول - 78 نقطة.

4- أستون فيلا - 67 نقطة.

5- توتنهام - 63 نقطة.

6- نيوكاسل - 57 نقطة.

7- تشيلسي - 57 نقطة.

8- مانشستر يونايتد - 54 نقطة.

9- وست هام - 52 نقطة.

10- برايتون - 48 نقطة.

11- بورنموث - 48 نقطة.

12- كرسيتال بالاس - 46 نقطة.

13- وولفرهامبتون - 46 نقطة.

14- فولهام - 44 نقطة.

15- إيفرتون - 40 نقطة.

16- برينتفورد - 39 نقطة.

17- نوتنجهام فورست - 29 نقطة.

18- لوتون - 26 نقطة.

19- بيرنلي - 24 نقطة.

20- شيفيلد يونايتد - 16 نقطة.