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الخميس 06 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تصفيات آسيا لمونديال 2026.. العراق يعزز صدارته للمجموعة السادسة

منتخب العراق
منتخب العراق
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عزز المنتخب العراقى صدارته للمجموعة السادسة، بعد الفوز على نظيره الإندونيسي، بهدفين دون رد، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة، بالتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027.
أحرز هدفى العراق، اللاعب أيمن حسين من ركلة جزاء بالدقيقة 54، قبل أن يُعزز علي جاسم التقدم في الدقيقة 88.
وأضاع اللاعب أيمن حسين ركلة جزاء بالدقيقة 74 وسددها أعلى المرمى، بعد ان حصل عليها المنتخب العراقى.
وشهد اللقاء طرد قائد منتخب إندونيسيا جوردي أمات، بعد كرة مشتركة مع لاعب منتخب العراق يوسف أمين، فى الدقيقة 59 من عمر اللقاء.
 الفوز رفع رصيد العراق إلى النقطة 15 معززًا صدارته لمجموعته السادسة بفارق 8 نقاط عن نظيره الإندونيسي، بينما تجمد رصيد أندونيسيا عند النقطة السابعه فى الوصافة. 

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