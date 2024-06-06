استعدادات أمنية مكثفة لتأمين امتحانات الثانوية العامة

أنهت أجهزة وزارة الداخلية، استعداداتها لتأمين امتحانات نهاية العام الدراسي الثانوية العامة باعتماد خطط التأمين التى تشمل الانتشار الأمنى المكثف بمحيط اللجان التى تستقبل الطلاب لتوفير الأجواء المناسبة لأداء الإمتحان وتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين عملية نقل أوراق الإمتحانات إلى مقر اللجان، وتعيين تمركزات أمنية ثابتة بمحيط اللجان للتعامل مع المواقف الطارئة والتصدى لكل صور الخروج على القانون.

كما تمتد خطة التأمين إلى كل الطرق والمحاور المؤدية للجان وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الطلاب إلى لجان الامتحانات.

كما تواصل أجهزة الوزارة تكثيف سيارات الإغاثة والخدمات المرورية على الطرق السريعة والمحاور لتسيير حركة المرور، لمساعدة الطلاب للوصول إلى المدارس فى سهولة ويسر، فضلاً عن الربط الكامل بغرف العمليات وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة، والتأكيد على سلامة حافلات المدارس والجامعات والسائقين.

يأتي ذلك فى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى بذل كل الجهود الأمنية لتأمين سير العملية التعليمية وتوفير المناخ الآمن للطلبة وللقائمين على العملية التعليمية