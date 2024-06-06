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الخميس 06 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ بني سويف يوجة بتنفيذ حلول عاجلة لإعادة تقديم الخدمة بوحدة منشأة طاهر الصحية

وكيلة الصحة تتفقد
وكيلة الصحة تتفقد وحدة منشأة طاهر
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كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف وكيل وزارة الصحة بسرعة تنفيذ الحلول لتقوم الوحدة الصحية بقرية منشأة طاهر بمركز اهناسيا بتقديم كل الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة بها، موجها بإعداد تقرير تفصيلي عن الموقف الخدمي بالوحدة الصحية.

وعلى الفور انتقلت وكيلة الوزارة الدكتورة سماح جاد لمقر الوحدة الصحية وفي حضور رئيس المدينة ناصر سيف ورئيس القرية لمعاينة معوقات تقديم الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة بها، لسرعة تنفيذ الحلول في اطار المتاح من إمكانات.

وأكدت وكيلة والوزارة أنه بالتنسيق مع الوحدة المحلية والكهرباء  تم التوصيل المؤقت للتيار الكهربائي للوحدة الصحية لحين انهاء إجراءات طرح أعمال إصلاح لوحة الكهرباء بالوحدة، مؤكدة أنه تم تشغيل ثلاجة الطعوم والتسجيل وإعادة الخدمة المقدمة بالوحدة على الوجه المعتاد. 

وأشارت وكيل الوزارة إلى أنه تم ندب طبيب آخر يومين فى الأسبوع بجانب الطبيب الموجود بالوحدة ليصل عدد الأيام 4 أيام فيها وجود للأطباء بالوحدة  لتقديم الخدمة الطبية بالوحدة الصحية لأهالي القرية.

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