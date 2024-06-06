نادي إسكو بشبرا الخيمة يحقق في إصابة 4 لاعبات كاراتيه في حادث سير

أعلن نادي إسكو بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، اليوم الخميس، إصابة 4 لاعبات كاراتيه في حادث سير عقب مشاركتهن في البطولة التنشيطية الكاراتيه كاتا، باستاد القاهرة.

وتقدم النادي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بخالص الدعاء لجميع المصابات في الحادث الذي تعرضن له خلال خروجهن من استاد القاهرة، عقب فوزهن في البطولة.

وقال النادي في بيانه: اللاعبات محجوزات بالمستشفى، وهن جنا محمد إسماعيل، وهبة محمد إسماعيل، وجنى أشرف، وآدم أشرف.

وأشار البيان إلى أن مجلس الإدارة، اتخذ قرارا عاجلا بإيقاف لعبة الكاراتيه والتحقيق مع المدرب، لبيان أسباب الإصابة وكيفية المشاركة في الدورة التنشيطية وما تم جمعه من اشتراكات من اللاعبين المصابين والمتسبب في الحادث، منوهًا بأن النادي على تواصل دائم للاطمئنان عليهم، حتى إتمام الشفاء لهن جميعا ووصول حقهن من السائق المتهور المتسبب في الحادث.